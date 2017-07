Raad houdt spoeddebat over geothermieproject in Stad

De gemeenteraad van Groningen houdt woensdag een spoeddebat over het geothermieproject WarmteStad, nu het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft gezegd het onverstandig te vinden met het project door te gaan.

Boren naar aardwarmte in aardbevingsgebied zou mogelijk voor meer aardbevingen kunnen zorgen, blijkt uit een rapport van het SodM, dat donderdag werd gepubliceerd.Omdat in het noorden van de stad is begonnen met het project WarmteStad, wil de raad weten wat voor gevolgen de uitkomsten van het SodM-rapport voor WarmteStad hebben.Bijna alle partijen zijn voor het uitvoeren van het project. Alleen eenmansfractie 100% Groningen was tegen , om financiële redenen. Maar met de uitspraak van het SodM wil de partij dat het project opnieuw tegen het licht wordt gehouden. 'Als het toch teveel risico's met zich meebrengt is het jammer, maar dan moet er een streep door.', zegt Bert Dijkhuizen van 100% Groningen.De coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks en PvdA zijn vooral verbaasd over het tijdstip waarop de uitspraak van SodM wordt gedaan. 'WarmteStad heeft al tijden contact met de toezichthouder. Het SodM was tot nu toe steeds positief over het project. Dit rapport verbaast ons dan ook', zegt Jan Pieter Loopstra van de PvdA.Ook Sabine Koebrugge is verbaasd over de boodschap. 'We krijgen geld van het rijk om dit project te betalen. Dat geld komt vanuit Economische Zaken. Die houden zich ook bezig met gaswinning en staan in contact met SodM. Dan hadden we dit toch eerder kunnen horen?'Verder willen ze weten of het rapport gevolgen heeft voor het vervolg van het projectWarmteStad en wethouder Mattias Gijsbertsen hebben vrijdag al laten weten dat het project 'gewoon' doorgaat. Gijsbertsen belooft dat er geen trillingen ontstaan door WarmteStad.