Raad van State beslist in november over gaswinbesluit

De Raad van State doet in november uitspraak over het gaswinbesluit van minister Henk Kamp.

Donderdag behandelde de hoogste rechter van Nederland de bezwaren die door 24 partijen waren ingediend. Onder hen zijn de Groninger Bodembeweging, milieuorganisaties, provincie en gemeentes, inwoners van Groningen en de NAM.De Raad van State hoopt in de eerste helft van november een besluit bekend te kunnen maken. Dat betekent het nieuwe winbesluit van Kamp dan al wel ingegaan.Hij bepaalde dat de NAM vanaf 1 oktober jaarlijks 21,6 miljard kubieke meters gas omhoog mag halen uit de Groningse gasvelden. Het besluit geldt voor de komende vijf jaar.De meeste bezwaarmakers willen veel minder gaswinning of zelfs stopzetting. Ze wijzen op de aardbevingen die worden veroorzaakt door de winning. Veel bewoners worden ziek van de spanning en zijn boos over de trage acties van de NAM en de overheid.De NAM vindt 21,6 miljard kuub juist te weinig, omdat Kamp vorig jaar nog had bepaald dat er 24 miljard kuub mocht worden gewonnen. Hij besloot tot een verlaging van 10 procent na een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen.