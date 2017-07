Wethouder en modeblogster.. gaat dat samen?

Een wethouder en een modeblogster. Twee carrières waarbij ambitie erg belangrijk is, gaat dat wel samen? Joost van Keulen, wethouder in de stad Groningen, en zijn vrouw en modeblogster Elma proberen dat met hun twee kinderen te combineren.

Van baan willen ze niet ruilen. De wethouder heeft geen interesse in het kledingsadvies van zijn vrouw, en zij is 'veel te direct' om in de politiek te werken.Joost van Keulen weet wat 'ie wil: de Tweede Kamer in. 'Maar ik wil niet dat wat ik doe haar groei belemmert. Daar is ook zeker met Elma over te praten en dat lossen we dan op samen.'Hoe het gezin Van Keulen beide carrières combineert, is hieronder te zien.