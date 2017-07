Vrieling & co springen naar winst in Zweden

(Foto: jurvrieling.nl)

Jur Vrieling is met de Nederlandse springruiters vrijdag als eerste geëindigd in de Nations Cup in het Zweedse Falsterbo. De ruiter uit Holwierde reed drie foutloze ronden met zijn paard VDL Glasgow.

Ook reed Vrieling de snelste barrage. De winst was nodig, want Oranje staat er niet goed voor in het algemeen klassement. Met een zevende plaats doet alleen Spanje het slechter. Toch is er nog zicht op de finale in Barcelona, eind september.



Dan moeten er wel punten gehaald worden in de resterende wedstrijden in het Engelse Hickstead (eind juli) en het Ierse Dublin (half augustus).



Naast Vrieling kwamen ook Ruben Romp, Aniek Poels en Michel Hendrix in actie.