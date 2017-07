Codrington Nederlands kampioen op de 100 meter

Giovanni Codrington van Groningen Atletiek heeft vrijdagavond de nationale titel veroverd op de 100 meter sprint.

Codrinton liep in Utrecht naar een tijd van 10,42. Roelf Hylke Bouwmeester uit Stadskanaal plaatste zich ook voor de NK-finale, maar werd daarin gediskwalificeerd.Thijmen Kupers liep in de series van de 1500 meter de 2de tijd: 3,51.56. Hij mag zich zaterdag mengen in de finalestrijd. Op dezelfde dag zijn ook de series voor de 800 meter, waar Kupers nog aan meedoet.Bij de dames plaatsten Wendy Koolhaas en Eva Reinders, beiden van Groningen Atletiek, zich voor de finale van het kogelslingeren. Ook die finale is op zaterdag.