Blokker-vestiging in Stad wordt Op=Op Voordeelshop

(Foto: Google Maps)

Winkelketen Op=Op Voordeelshop uit Peize neemt een Blokker-vestiging aan het Overwinningsplein in de stad Groningen over. Ook dertig andere Blokker-vestigingen worden overgenomen, waaronder die in Zuidlaren.

Geschreven door Niiwino Geertsema

Redacteur

Personeel dat nu in de Blokker-vestigingen werkt, kan solliciteren op een baan bij de Op=Op Voordeelshop. 'Het zou fantastisch zijn als ze er kunnen blijven, want ook wij hebben natuurlijk personeel nodig', zegt een woordvoerder. 'Maar we nemen de mensen niet automatisch over.'



Vanaf oktober veranderen de Blokkers in de Op=Op Voordeelshop. De overname moet voor het einde van dit jaar afgerond zijn. Dan bestaat de winkelketen uit 161 vestigingen.