Dijbeenblessure speelt beachvolleyballer Brouwer opnieuw parten

De Groningse beachvolleyballer Alexander Brouwer en zijn partner Robert Meeuwsen moest zich terugtrekken uit de Long Beach Presidents Cup. Brouwer kreeg opnieuw last van een blessure in zijn rechterbovenbeen.

Het is dezelfde blessure die hem eind vorige maand tot opgave dwong tijdens de Porec Major. Uit een MRI-scan bleek onlangs geen zichtbare schade, maar de klachten van Brouwer keerden in Californië terug en zijn dermate ernstig dat verder spelen niet mogelijk was.De winnaars van olympisch brons bij Rio 2016 hebben zich ook afgemeld voor het viersterren World Tour-toernooi komende week in Olsztyn (Polen). Het prominente duo van Beachvolleybal Team Nederland wil zich in eigen land gaan voorbereiden op het WK beachvolleybal in Wenen, dat eind deze maand begint.