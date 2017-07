Oudeschip krijgt zicht op hogere windmolens en uitkoopregeling

Inwoners van Oudeschip zijn blij dat de gemeente en provincie nadenken over een garantieregeling voor hun dorp. Dat zegt voorzitter Jaap Kap van Dorpsbelangen.

Meerdere partijen in Provinciale Staten pleitten afgelopen week voor een 'Moerdijkregeling', waarbij inwoners altijd hun woning kunnen verkopen als ze weg willen. In chemiedorp Moerdijk krijgen inwoners 95% van de taxatiewaarde van hun woning.Burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond wil met het provinciebestuur in gesprek om te kijken of Oudeschip ook zo'n regeling kan krijgen.Eerder zei Van Beek dat een dergelijke regeling er niet in zit voor het dorp. Pas als de Eemshaven nog verder zou uitbreiden, wil Eemsmond erover nadenken. Maar doordat erover wordt gesproken in Provinciale Staten gaat de bal rollen, wat zorgt voor blijdschap in Oudeschip.'Dit vind ik geweldig, eindelijk goed nieuws van de gemeente. Ik hoop dat het snel en goed wordt geregeld, want dat betekent een hoop rust voor de inwoners', vertelt Kap.Toch zouden weinig mensen gebruikmaken van een uitkoopregeling, denkt Kap. Volgens hem gaat het erom dat mensen gerust gesteld zijn dat ze weg kunnen, als dat nodig is. 'Nu heb je het gevoel dat je gevangen zit. Als je zo'n regeling hebt, geeft dat rust.'Zelf zou Kap overigens nooit weg willen uit de plaats waar hij is opgegroeid. 'Ik blijf hier mooi wonen.'