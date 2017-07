Speurders vangen bot bij zoektocht naar illegale visserij

(Foto: Beslist.nl)

Tijdens een grote zoektocht naar illegale visserij zijn vrijdagavond en –nacht slechts drie boetes uitgedeeld.

De zoektocht werd georganiseerd door de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe.



Met man en macht gezocht

De Hengelsportfederatie heeft gisteren met man en macht gezocht. Vijf teams van twee personen gingen bij allerlei wateren op zoek naar illegale vissers. Bijvoorbeeld mensen die zonder vispas vissen en mensen die vissen op een plek waar dat niet mag.



Geen teleurstelling

Toch is de lage opbrengst geen teleurstelling, volgens buitengewoon opsporingsambtenaar John Hulst.



'Dit geeft aan dat er nog maar een enkeling is die geen vispas heeft, en dat is nou juist ons doel. Het is misschien heel weinig, maar we zijn er blij mee dat de meeste mensen alles voor elkaar hebben'.



Hengetje teveel

Toch blijft controleren nodig, vindt Hulst. 'Er zijn altijd nog wel mensen die de regels overtreden. Je moet ze toevallig tegenkomen, toch zie je nog wel mensen die een hengeltje teveel uit hebben staan of, zoals vanavond, mensen die vissen op een plek waar dat niet mag'.



Overlast

Een belangrijke reden is de overlast. Vooral mensen die geen vispas hebben willen nog weleens afval achterlaten na het vissen. 'En dat verpest het voor de anderen', zegt Hulst.