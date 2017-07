Werkneemster verzorgingshuis Vries verdacht van bestelen bewoners

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Een 40-jarige werkneemster van een verzorgingshuis in Vries wordt verdacht van het stelen van geld van bewoners. De vrouw uit Assen zou elf keer hebben toegeslagen.

De verdachte is maandag aangehouden voor verhoor en is sinds woensdag weer op vrije voeten.



Onderzoek

De aanhouding vond plaats nadat er enkele weken geleden een onderzoek was gestart naar diefstallen van contant geld in het complex. Het vermoeden bestaat dat de diefstallen halverwege 2016 zijn begonnen.



De politie maakt een dossier op en legt dit voor aan het Openbaar Ministerie.