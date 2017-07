NAM op de vingers getikt om reclame voor 'schoonste fossiele brandstof'

(Foto: FPS Jos Schuurman)

Mag de NAM aardgas de 'schoonste fossiele brandstof' noemen? Over die vraag buigt de Reclame Code Commissie zich binnenkort na een klacht van Milieudefensie. Die organisatie meent dat gas niet gelinkt mag worden aan de overgang naar duurzame energie.

'De NAM draait inwoners en consumenten een rad voor ogen om de vraag naar gas op peil te houden', zegt Evert Hassink van Milieudefensie.



'Snel van gas af'

'Gas is geen onderdeel van de energietransitie, maar een klimaat belastende brandstof waar we zo snel mogelijk van af moeten. Zeker gezien de aardbevingsellende in Groningen. Er zijn steeds meer en betere duurzame alternatieven voorhanden om onze huizen te verwarmen.'



Website aangepast

De NAM blijft de stelling verdedigen dat aardgas de schoonste fossiele brandstof genoemd zou mogen worden. Toch heeft het bedrijf na de klacht wel haar website aangepast. Daar valt nu te lezen dat gas 'de minst vervuilende fossiele brandstof' is.



Op donderdag 20 juli buigt de Reclame Code Commissie zich over de kwestie.