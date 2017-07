Verkeersregelaar mishandeld bij Nacht van Winschoten

(Foto: SXC Stock Exchange/Konrad Baranski)

Een 64-jarige man uit Oude Pekela is vrijdagavond aangehouden wegens mishandeling van een verkeersregelaar tijdens de Nacht van Winschoten. Het 62-jarige slachtoffer liep daarbij enkele gebroken ribben op.

Het incident vond plaats op het Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten.



Val op paaltje

De ruzie ontstond nadat de verdachte er meerdere keren op gewezen was dat hij niet mocht stilstaan op een doorgaande weg. Toen de verkeersregelaar hem daar opnieuw op aansprak, kreeg hij enkele klappen. Tijdens de ruzie die volgde viel de man op een paaltje, met enkele gebroken ribben tot gevolg.



De man is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De verdachte is aangehouden en naar het bureau gebracht voor verhoor.