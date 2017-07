Passen en meten bij plaatsing nieuwe Tafelbrug in Zuidhorn

Een ware precisieklus op het Van Starkenborghkanaal zaterdag. Daar wordt de nieuwe Tafelbrug tussen Noord- en Zuidhorn geïnstalleerd.

De brug is in Friesland gebouwd en over het water naar zijn plek gebracht. Volgens projectmanager Bert Katerborg is dat passen en meten.



Zestig meter staal

'Het komt inderdaad vrij nauwkeurig. We hebben het over een staalconstructie van zestig meter. Aan beide kanten hebben we de landhoofden klaargemaakt, daar moeten straks tachtig bouten in. Dat moet precies passen. Gelukkig hebben we nog een klein beetje marge om het af te stellen op het eind.'



De oude brug is gesloopt in verband met de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl.