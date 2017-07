Als versterken geen optie meer is, volgt de sloophamer

Het witte hek en de lange, statige oprijlaan zullen ongetwijfeld behouden blijven. Maar voor de historische boerderij van de familie Wigboldus in Garmerwolde is het lot duidelijk: het eeuwenoude pand gaat tegen de vlakte. Op de knieën gedwongen door jaren van aardbevingen.

Het is beter zo, ook voor het bedrijf. Zo kunnen we nog een extra generatie de kans geven om hier boer te worden Jan Wigboldus - Eigenaar boerderij

Wie vanaf de Rijksweg het dorp binnenkomt, ziet de markante boerderij aan de rechterkant tussen de weilanden liggen. Niet minder dan zeven boerengeneraties groeiden hier op, vertelt Jan Wigboldus. 'In verschillende verschijningsvormen heeft de boerderij hier vanaf eind 1700 gestaan. Begin 1800 is het voorhuis veranderd en in 1880 kwam de tweede schuur erbij.'Door de aardbevingen kreeg de boerderij jarenlang klap na klap te verduren, met alle gevolgen van dien. De schade is inmiddels dusdanig groot dat versterken geen optie meer is. 'Dat was een van de weinige dingen waar we het met de NAM en schade-experts over eens zijn: hij is gewoon te zwaar beschadigd. Hier is meer nodig dan even herstel plegen', vertelt Wigboldus, tevens voorzitter van het Groninger Gasberaad.Ondanks de rijke historie van het gebouw reageert Wigboldus opvallend nuchter op de aanstaande sloop. Dat heeft zo zijn redenen. 'In het begin was het schrikken. Maar we zijn vijf jaar met de NAM bezig geweest om tot een oplossing te komen. En inmiddels wachten we al een jaar op de vergunning. Je bent er voor jezelf dus al een beetje aan gewend.''Het is beter zo, ook voor het bedrijf. Zo kunnen we nog een extra generatie de kans geven om hier boer te worden.'Na de sloop van het pand verrijst de nieuwe boerderij enkele tientallen meters verderop. Doordat het dorp in de loop der jaren uitgebreid werd, komt de bebouwing nu tot op zestig meter van het erf van Wigboldus. 'Dat moet eigenlijk honderd meter zijn. Als je toch opnieuw bouwt, kun je dat ook direct veranderen.'