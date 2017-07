Geldinzamelingsactie voor vrouw die aan borstkanker lijdt

In de ontmoetingskerk in Marum wordt zaterdag een geldinzamelingsactie gehouden voor de zieke Tamara Postema (24), die lijdt aan borstkanker. Ze wil samen met haar ouders familie opzoeken in Canada, maar heeft daarvoor te weinig geld.

De actie is georganiseerd door Patricia Gooijert en Esther Renkema, twee vriendinnen van Tamara. Ze hopen in totaal 15.000 euro op te halen. 'Tamara is een hele goede vriendin, ik ken haar al vanaf de basisschool', zegt Patricia.In Marum worden verschillende activiteiten georganiseerd. Esther: 'We willen zoveel mogelijk auto's gaan wassen, zodat mensen nog met een schone auto op vakantie kunnen gaan. Dit doen we voor tien euro per auto.'Verder is er een luchtkussen aanwezig en zijn er de nodige versnaperingen. Zo is er koffie met koek en zijn er broodjes hamburger.'Het is heel gaaf om zo'n actie te organiseren. Je wordt hier gewoon stil van. Tamara is zo jong, dit mag echt niet. We zetten dit op poten zodat ze deze reis nog mee mag maken', vertelt Esther.'Je moet doen wat je kan doen. Het leven gaat verder en je moet alles eruit halen wat in het leven zit', vertelt Tamara. 'Het is een heel raar gevoel, maar hartstikke fijn en heel mooi dat deze actie er is.'De dames vertellen dat een derde van het streefbedrag van 15.000 euro binnen is. Ze hopen dat Tamra en haar ouders in oktober kunnen beginnen met de reis.Bekijk hier de website van de actie.