Gezinswoningen worden verboden terrein voor studenten in Stad

Gezinswoningen worden verboden terrein voor studenten, als het aan het gemeentebestuur van Groningen ligt. Die maatregel is nodig om kleine kamers met een te hoge huurprijs uit te bannen en om overlast in de wijken te voorkomen.

'Er wordt de komende tijd volop ingezet op goede studentenhuisvesting', laat woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente Groningen weten. 'Studenten kunnen dus terecht in voor hun gebouwde woningen, studentenwoningen dus. Het is nadrukkelijk niet bedoeld om studenten te pesten, maar om te kleine kamers met te veel huur aan te pakken.'Fractievoorzitter Arjen Banach van Student en Stad vindt die maatregel te kort door de bocht. 'Wij zijn nog afhankelijk van het particuliere aanbod', zegt hij. 'Je maakt de markt er wel schoner mee. Maar de student wordt de dupe, niet de verhuurder. Ik vind dat de wethouder te grote woorden gebruikt.'Wethouder Roeland van der Schaaf beaamt dat Groningen nog afhankelijk is van de particuliere woningmarkt om studenten onder te brengen. Maar hij wil dat die ontwikkeling stopgezet wordt. Eigenaren die op dit moment gezinswoningen inzetten als een studentenhuis en daar drie studenten of meer in laten wonen, hebben een vergunning voor studentenhuisvesting nodig. Die vergunning wil de stad niet meer verlenen.Eigenaren die al zo'n vergunning hadden, hebben de afgelopen tijd de kans gehad om die te verlengen. Niet alle eigenaren hebben dat gedaan, waardoor er zo'n 150 studenten illegaal in een kamer wonen. Coenraads: 'De eigenaar zal dus een brief krijgen om studenten uit de woning te zetten. Doet hij dat niet, dan volgen er boetes.'