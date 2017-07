Directeur NAM trekt boetekleed aan om afhandeling schades Huizinge

De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft verkeerd gereageerd na de forse aardbeving die Huizinge in 2012 trof. Het bedrijf had te weinig oog voor emoties bij de afhandeling van de schades, vertelt directeur Gerald Schotman aan het ANP.

"Experts kwamen met een technisch verhaal, zo van: ik leg het je nog één keer uit.'Volgens Schotman bleven gedupeerden daardoor in het ongewisse over hun toekomst. 'De wereld bij die mensen thuis was er een van beleving en een fundamentele behoefte om geen gedoe te hebben.'Vijf jaar na de genoemde beving stonden de betrokken partijen, waaronder de Groninger Bodembeweging, de provincie en de NAM, bij de Raad van State om hun belangen in het gaswinbesluit van minister Henk Kamp te verdedigen.Schotman vindt dat zijn organisatie veel eerder afstand had moeten nemen van het beoordelen en afhandelen van schadegevallen. Maar er was volgens hem buiten de NAM aanvankelijk onvoldoende kennis om dat te doen.Omdat er geen protocollen en standaarden voor het toetsen van aardbevingsschade beschikbaar waren, verliep de schadeafhandeling traag, geeft Schotman toe. 'Terugkijkend had het allemaal veel sneller gekund en gemoeten.'De directeur roept het volgende kabinet op om met een toekomstplan voor Groningen te komen. 'Daar hoort waarschijnlijk de verdere afbouw van gas bij en een effectieve afhandeling van de schade.'Verder ziet hij daarbij een rol voor duurzame energie. 'Gronings gas heeft ons lui gemaakt in het oppakken van de energietransitie. Wij lopen in Europa niet bepaald voorop, omdat we gas altijd hebben beschouwd als iets vanzelfsprekends.'