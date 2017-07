Twij Deuntjes am See met Lianne Abeln, Dion Bouwes en Dennis Krottje

Dennis, Dion en Lianne (vlnr)

Sfeervol programma vanuit het clubgebouw van de Zeilvereniging Zuidlaardermeer waarin Lianne Abeln, Dion Bouwes en Dennis Krottje hun favoriete muziek laten horen en ook zelf nieuwe nummers vertolken. Twij Deuntjes: Elke zondag vanaf 10h op Radio Noord en terug te luisteren via Gemist op rtvnoord.nl

Hail Gewoon - Vrumde gast



Krödde - Wel het de woarhaid



Marvin Welch & Farar - Faithfull



Alex Vissering - De groanrepubliek



Lianne Abeln - Wees laif veur dien oma



Ryan Adams - Lucky now



De Neutenbikkers - Opa’s piepke



Ella Fitzgerald - Somebody to watch over me



Dion Bouwes & Dennis Krottje - Vieftien joar



Pearl Jam - Just breath



Tweede uur



Zuver Scheerwol - Kin mie vandoag niks meer schelen



Lianne Abeln - Glaske wien



Voorheen de Bende & Pazzipanten - Doen in Oskerd



Yves Duteil - Ton absance



Gert Sennema & Westkantstad - Doe



Dion Bouwes & Dennis Krottje - Deur alles hèèn



Stad - Pekel 1978



Jenny Arean - ’t Is over



Queens of the Stonage - I sat by the ocean