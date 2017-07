Overheid 60 miljard armer door terugloop gasbaten

De Rijksoverheid is ruim 60 miljard armer geworden door teruglopende gasbaten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2015 waren de olie- en gasreserves nog 102 miljard euro waard, in 2016 was dit 41 miljard euro.

Het CBS verklaart het verlies als volgt: 'Doordat er de komende jaren minders gas wordt opgepompt dan was voorzien, worden de baten over een langere periode uitgesmeerd. De reserves zijn daardoor minder waard geworden.'In de bovenstaande grafiek is in het rood te zien hoeveel de bezittingen van de Rijksoverheid in totaal waard zijn. De aardgasreserves in het geel maken een groot deel uit van de totale bezittingen, ongeveer een vijfde.Econoom Mathijs Bouman schrijft in het Financiële Dagblad dat verschillende ministers van Financiën 'zwetend en gillend wakker werden' door het idee dat de gaskraan in Groningen misschien ooit dicht zou moeten.Bouman schrijft dat Jeroen Dijsselbloem, de huidige (demissionaire) minister van Financiën, hier minder last van heeft. 'Dankzij de snel herstellende economie waren de tegenvallende gasinkomsten makkelijk weg te strepen tegen de meevallers.''Het bedrag van 60 miljard is ruim zestig keer de maximale schatting van de schade aan Groningse huizen', schrijft Bouman. 'Het is twee keer de totale WOZ-waarde van alle woningen in het Groningse aardbevingsgebied samen.''Nee, daarmee zeg ik niet dat we maar moeten blijven pompen. Ik suggereer alleen dat Dijsselbloem zich daar best een paar nachtjes het hoofd over mag breken.'