Expeditie Grunnen:´Je mag niet winden in een seksclub´

Borrelnootjes op de bar, twee vissen in het aquarium en een verbod op scheten laten? Het Expeditie team gaat op visite bij Club Chantall in Klein Ulsda. Maar of Chantall er zelf ook is zie je vanavond in expeditie Grunnen.

Een klein geluksmomentje. Zaterdag waren Ronald, Jan en Suzanne bij de autowasactie voor Tamara uit Marum. Tamara is ongeneeslijk ziek en heeft een droomwens. Met de familie naar Canada. Daar is geld voor nodig. Veel geld en het lijkt er op dat er schot in de zaak zit.- Het leed van Tien Lemoine- De verkeersregelaars van de Oosterpoort- Koffie bij Harma- Rugby, basketbal en paardrijden ineen in Veendam- en nog veel meer..De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist. Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!