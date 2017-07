Merwin Dollison winnaar Bafloop

(Foto: Flickr/Josiah Mackenzie (Creative Commons))

Hardloper Merwin Dollison uit Winsum de winnaar geworden van de Bafloop in Baflo, de vijfde van negen wedstrijden in het Loopcircuit Noord-Nederland.

De Bafloop ging over 10.000 meter. Dollisons winnende tijd over deze afstand was 34.30 minuten. De in Noorwegen woonachtige Amaru Wijman werd tweede op 28 tellen, Jan Venhuizen uit Appingedam liep naar de derde plek. Hij verloor 1.36 minuut op winnaar Dollison.



Snelste vrouw

Met 37.13 minuten was Tessa Frenay uit Noorwegen de snelste vrouw. De stad Groningse loopster Christien Koning werd tweede op 6.37 minuut, het brons ging naar stadgenote Erika Broekema. Zij was ruim 9 minuten langzamer dan winnares Frenay.



Halve marathon

De eerstvolgende wedstrijd in het Loopcircuit Noord-Nederland is de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum op zaterdag 29 juli.