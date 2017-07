FC Groningen speelt gelijk in Duitsland

(Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

FC Groningen heeft in het Duitse Rödinghausen het oefenduel tegen de plaatselijke SV met 3-3 gelijkgespeeld. De Duitsers komen uit in de Regionalliga West, het vierde niveau van Duitsland.

Geschreven door Karel-Jan Buurke

Verslaggever sport

De Groningers hadden het lastig tegen de Duitsers. Halverwege de wedstrijd stond het 2-2. Voor rust scoorden Oussama Idrissi (strafschop) en Juninho Bacuna (vrije trap) namens FC Groningen.



Tweede helft

In de tweede helft kwamen de Duitsers op voorsprong door een strafschop. Ritsu Doan maakte een dik kwartier voor tijd de 3-3.



Oefenduels

De eerste drie oefenduels van de voorbereiding won FC Groningen van amateurploegen. Woensdag spelen de Groningers in de Duitse plaats Telgte tegen VfL Bochum. Die ploeg ontsloeg onlangs de Nederlandse trainer Gertjan Verbeek en eindigde vorig seizoen als negende in de tweede Bundesliga.