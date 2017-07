Kogelslingeraarster Wendy Koolhaas prolongeert landstitel

Archieffoto (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Kogelslingeraarster Wendy Koolhaas van Groningen Atletiek is zaterdagmiddag opnieuw landskampioene geworden in Utrecht. Clubgenote Eva Reinders werd tweede.

Koolhaas kwam tijdens de nationale kampioenschappen baanatletiek in haar zes pogingen tot een verste afstand van 61,45 meter. Deze afstand is goed voor haar vierde landstitel op rij.



Eva Reinders wierp de 4 kilogram wegende slingerkogel 56,45 meter ver. Het brons was voor Marije Efdee van Leiden Atletiek. Zij wierp de kogel 52,21 meter ver.