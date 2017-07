Beschadigde brugdeel Oostersluisbrug weggehaald

(Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Het beschadigde brugdeel van de Oostersluisbrug in de stad Groningen is weggehaald. De brug raakte in juli 2016 beschadigd door een aanvaring van een binnenvaartschip.





Terugplaatsen

Het terugplaatsen van de brug staat in de planning voor het weekend van 25 tot 28 augustus. Als de omstandigheden het dat weekend niet toelaten, worden de werkzaamheden naar het weekend erop verplaatst.



Het scheepvaartverkeer is dit weekend en het weekend in augustus gestremd.



