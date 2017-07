Duitse burgemeester: 'Bestuur was naïef over aardwarmteproject in Staufen'

'Het gemeentebestuur is naïef geweest over aardwarmte in onze gemeente.' Dat zei de Duitse burgemeester Michael Benitz over een aardwarmteproject in het Duitse Staufen.





'Lekker schoon en duurzaam'

RTL Nieuws maakte een reportage over het project in Staufen. Het gemeentebestuur had ongeveer tien jaar geleden besloten om het raadhuis met aardwarmte te verwarmen. 'Lekker schoon en duurzaam, nietwaar?' het paste in de duurzame ambities van Staufen.



'Bodemexperts zagen geen probleem', is te horen in het filmpje. Maar het ging mis. Tijdens de boringen kwam grondwater vrij. Het water mengde zich met gesteente, waardoor een gipslaag ontstond. Omdat gips uitzet, werd Staufen letterlijk omhoog gedrukt.



'Oppassen'

'Ze dachten dat ondanks de moeilijke geologie, zulke kleine boringen probleemloos uitgevoerd zouden kunnen worden. We weten nu dat dat niet het geval is. Je moet oppassen', zegt Benitz.



