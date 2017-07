Kupers pakt eerste nationale titel op 1.500 meter

(Foto: ANP / Vincent Jannink)

Thijmen Kupers is zaterdag voor het eerst Nederlands kampioen op de 1.500 meter geworden. De 25-jarige Groninger was in Utrecht liefst twee seconden sneller dan Wouter Ploeger.

Kupers liep de 1.500 meter om inhoud op te doen voor zijn favoriete afstand, de 800 meter. Dat onderdeel staat zondag op het programma. In augustus strijdt de atleet van Groningen Atletiek op de WK atletiek in Londen voor de medailles op de 800 meter.