Geld voor kunstgrasvelden? Vv Corenos wil wel!

De gemeente Eemsmond maakt volgend jaar geld vrij voor kunstgrasvelden en onderhoud van voetbalvelden in de gemeente. Als het aan voetbalvereniging Corenos ligt, wordt van dat geld in Roodeschool een kunstgrasveld aangelegd.

Volgens voorzitter Henno Tamsma is dat hard nodig: 'We hebben echt een kunstgrasveld nodig, dat speelt al een heel lange tijd. Zeventien jaar geleden hadden we het hier al met de gemeente over.''We hebben een hoofdveld dat redelijk is, en een tweede veld en trainingsveld dat in belabberde conditie is. Als het regent is het afwachten of we kunnen voetballen en trainen. Dat kan niet bij een voetbalclub', verzucht de voorzitter.Tamsma volgt de discussie over het wel of niet schadelijk zijn van kunstgras: 'Het liefst speel ik ook op gras, maar op kunstgras kun je bijna altijd voetballen en trainen. Dat is belangrijk voor onze selecties.'De club en inwoners zijn voor. In de gemeentepolitiek is het balletje ook al gaan rollen. Zowel Gemeentebelangen als het CDA hebben al laten weten dat ze een kunstgrasveld in Roodeschool willen. Gemeentebelangen wil hier alvast twee ton voor vrijmaken.Maar of het er volgend jaar daadwerkelijk van komt, is nog maar de vraag, weet Tamsma ook: 'Het is natuurlijk niet zeker of we er het geld ook echt voor gaan krijgen. Er zijn nog genoeg obstakels dat moet worden overwonnen. Maar we zijn blij dat het nu bespreekbaar is.'