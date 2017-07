Voorzitter Erik Mulder van VV Nieuweschans overleden

'Vol ongeloof melden wij dat afgelopen nacht 16-07-2017 onze voorzitter Erik Mulder is overleden.'

Dat meldt VV Nieuwschans op haar website . Mulder keepte af en toe nog voor het eerste elftal. Het bestuur had zondagmiddag tussen 14:00 en 16:00 de kantine geopend voor een ieder die behoefte had om te praten over het overlijden en samen te zijn.Erik Mulder is vijftig jaar oud geworden.