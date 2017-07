Optredens op Grote Markt moeten stadjers warm maken voor amateurkunst

(Foto: RTV Noord)

Een klankbordgroep van amateurkunstverenigingen in Groningen heeft zondag een wensenlijst overhandigd aan cultuurwethouder Paul de Rook.

Geschreven door Eva Hulscher

Verslaggever

De verenigingen willen graag minder regels rondom subsidieaanvragen. De Rook nam de lijst met aanbevelingen in ontvangst op het podium van het evenement City Stage. Tijdens de koopzondag waren er de hele middag optredens van amateurgezelschappen.



Kennis maken met amateurkunst

Doel van de optredens is stadjers kennis te laten maken met amateurkunst. Volgens Wilfred Reneman van de klankbordgroep heeft Groningen ontzettend veel te bieden, maar zit veel amateurkunst 'een beetje verstopt'. Verenigingen treden vaak alleen in eigen kring op en komen daar maar moeilijk buiten.



Winkelend publiek

Winkelend publiek blijft even hangen als ze langs het optreden van onder meer Circus Santelli. 'Heel onverwacht. We kwamen hier langs lopen en toen zagen we het. Dus even blijven staan en kijken.'