Bauke Mollema wint etappe in Ronde van Frankrijk

(Foto: Bas Czerwinski / ANP)

Bauke Mollema heeft voor het eerst in zijn carrière een etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De wielrenner uit Zuidhorn was de sterkste in de vijftiende rit over 190 kilometer. Het is de eerste Groningse ritwinst ooit in de Tour de France.





'Voelde me super'

'Ik voelde me super. Ik dacht gewoon: ik ga.' Zo beschreef Mollema bij de NOS het moment, een kleine 30 kilometer voor de streep, waarop hij zijn aanval inzette. 'Puur op explosiviteit was het niet gelukt. Ik voelde me de hele dag al goed. Het moest op deze manier.'



Elf seconden

Mollema kreeg een gaatje, maar voelde op het laatste klimmetje de achtervolgers tot op elf seconden naderen. 'Het werd nog even spannend, maar in de laatste twee kilometer kon ik nog gewoon blijven gaan en trappen. In de laatste kilometer wist ik dat het ging lukken. Dit is geweldig.'



Favorieten zes minuten later

De groep met favorieten voor het klassement kwam pas ruim zes minuten na Mollema binnen. De Brit Chris Froome blijft in het geel.



Tweede etappewinst

Het is de tweede keer dat Mollema een etappe wint in een grote ronde. In 2013 won hij een etappe in de Ronde van Spanje.



Lees ook:

- Mollema hoort niet bij de grote mannen: 'Ik heb nu niet de benen'

- 'Mollema is best verdienende Nederlandse wielrenner'

- Mollema: 'Het is niet gelukt, maar ik blijf het proberen'

- Mollema kritisch op organisatie Tour

- Lees hier al onze berichten over Bauke Mollema De Nederlander van Trek-Segafredo ontsnapte op een kleine 30 kilometer van de streep in Le-Puy-en-Velay uit een kopgroep en hield de vier overgebleven achtervolgers net achter zich. De bergrit ging van Laissac Sévérac l'Église naar Le Puy en Velay.'Ik voelde me super. Ik dacht gewoon: ik ga.' Zo beschreef Mollema bij de NOS het moment, een kleine 30 kilometer voor de streep, waarop hij zijn aanval inzette. 'Puur op explosiviteit was het niet gelukt. Ik voelde me de hele dag al goed. Het moest op deze manier.'Mollema kreeg een gaatje, maar voelde op het laatste klimmetje de achtervolgers tot op elf seconden naderen. 'Het werd nog even spannend, maar in de laatste twee kilometer kon ik nog gewoon blijven gaan en trappen. In de laatste kilometer wist ik dat het ging lukken. Dit is geweldig.'De groep met favorieten voor het klassement kwam pas ruim zes minuten na Mollema binnen. De Brit Chris Froome blijft in het geel.Het is de tweede keer dat Mollema een etappe wint in een grote ronde. In 2013 won hij een etappe in de Ronde van Spanje.