Thijmen Kupers pakt 'dubbel'

Archief foto (Foto: RTV Noord)

Hardloper Thijmen Kupers is in Utrecht ook Nederlands kampioen op de 800 meter geworden. Kupers had zaterdag al de landstitel op de 1500 meter gepakt.





Clubgenoot Bram Buigel werd vijfde. Op de 800 meter was er zilver voor de Limburger Maarten Plaum, hij klokte 1 minuut en 49,97 seconden.



Thomas van Laar van het Zwolse PEC kwam ook op het ereschavot, hij was derde geworden in 1 minuut en 50,08 seconden.



Lees ook:

- Kupers pakt eerste nationale titel op 1.500 meter

- Codrington Nederlands kampioen op de 100 meter

- Kupers: 'Lichaam is even op' De atleet van Groningen Atletiek kwam op de slotdag van het nationaal kampioenschap baanatletiek tot een winnende tijd van 1 minuut en 49,10 seconden.Clubgenoot Bram Buigel werd vijfde. Op de 800 meter was er zilver voor de Limburger Maarten Plaum, hij klokte 1 minuut en 49,97 seconden.Thomas van Laar van het Zwolse PEC kwam ook op het ereschavot, hij was derde geworden in 1 minuut en 50,08 seconden.