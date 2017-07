Romano Hummel met galavoorstelling Nederlands kampioen grasbaan

(Foto: Theo Sikkema / RTV Noord)

Grasbaancoureur Romano Hummel is zondag op zeer overtuigende wijze Nederlands kampioen geworden in de specialklasse senioren. De 18-jarige Hoogkerker won al zijn heats en ook in de finale was het talent ongenaakbaar.

Geschreven door Theo Sikkema

Verslaggever sport/Noordzaken





Tussenstap

Hummel reageerde heel nuchter en toonde amper blijdschap. Zijn uiteindelijke doel is wereldkampioen worden. Hij ziet de titel slechts als een tussenstap.



Lees ook:

- Bestuur SBO gaat met grasbaanracer Jannick de Jong in gesprek

- Grasbaanracer Hummel maakt dankzij blessure debuut op wereldkampioenschap Na twee gewonnen heats had Hummel de titel al veilig gesteld. De eerste titel bij de senioren kwam mede tot stand, omdat Jannick de Jong geschorst is vanwege een positieve dopingtest eind april. Hummel kon daardoor de leiding van De Jong overnemen.Hummel reageerde heel nuchter en toonde amper blijdschap. Zijn uiteindelijke doel is wereldkampioen worden. Hij ziet de titel slechts als een tussenstap.