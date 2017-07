Mollema blijft klassementsrenner

Bauke Mollema denkt niet dat hij in de komende jaren zijn manier van koersen moet gaan veranderen, na zijn ritzege van zondag in de Tour de France.

'Ik ben ontzettend blij met deze ritzege, maar mijn hart ligt bij het klassement in de grote ronden. Drie weken aan een stuk knokken voor een positie is het mooiste dat er is', zegt Mollema.In de Giro d'Italia reed Mollema voor het klassement. Daar haalde hij een ietwat tegenvallende zevende plaats in het klassement.'Ik zie wel veel in de combinatie die ik nu heb gemaakt. Dat is een grote ronde voor het klassement rijden en een ronde meepakken om te kijken of je dagsuccessen kunt behalen. Twee grote ronden doen voor het klassement is tegenwoordig niet meer mogelijk', zegt Mollema.