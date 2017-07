Speedboot tegen een boom zorgt voor consternatie (update)

(Foto: FPS / Niels Akkerman) (Foto: Wil van der Ploeg) (Foto: Wil van der Ploeg) (Foto: Wil van der Ploeg)

De hulpdiensten zijn maandagochtend met man en macht uitgerukt naar Lageland. Daar werd een speedboot tegen een boom gevonden.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Een passerende automobilist merkte de boot op en waarschuwde de politie. Agenten gingen poolshoogte nemen, maar troffen niemand aan. Daarop werd groot alarm geslagen.



Hoge snelheid

Aanvankelijk leek het erop dat de boot met hoge snelheid vanuit het Slochterdiep de wal was opgevlogen. Omdat werd gevreesd voor één of meer slachtoffers, besloot de politie een duikteam in te schakelen. Op de wal werd een speurhond ingezet. Ook werd een politiehelikopter opgeroepen om de omgeving vanuit de lucht af te zoeken naar mogelijke aanwijzingen.



Loos alarm

Maar na een uur werd duidelijk dat het loos alarm was. Rechercheurs ontdekten dat er geen accu in de boot zat. 'En dus is de conclusie dat de boot niet gevaren heeft', zegt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer.



Diefstal

'We hebben inmiddels de eigenaar getraceerd. Ook uit het gesprek met hem blijkt dat er recent niet met de boot is gevaren. We denken nu dat de boot met een auto uit het water is getrokken. Bandensporen wijzen daar op. Mogelijk gaat het om een poging tot diefstal, maar dat moeten we nog uitzoeken.'