Maaltijdrel Vondelflat nog deze week opgelost?

De gemeente Groningen verwacht deze week resultaat te boeken met de bemiddeling in de maaltijdrel van de Vondelflat.

De afgelopen twee weken heeft de gemeente een enquête gehouden onder bewoners van de flat. Ze mochten aangeven of ze zelf willen kunnen kiezen waar ze hun avondeten kopen of dat dit collectief moet blijven gebeuren.Wethouder Ton Schroor bespreekt de uitkomst van de enquête deze week nog met twee leden van de Raad van Toezicht en vier bewoners. Na dat gesprek moeten de regels rondom de maaltijden voor eens en voor altijd duidelijk zijn.In de Vondelflat houdt een maaltijdrel al langere tijd de gemoederen bezig. Veertien bewoners van de serviceflat vinden het eten van de vaste leverancier niet lekker. Daarom bestellen zij eten bij een andere leverancier.De directeur wil dat niet hebben. Volgens hem maakt het eten deel uit van de service die de flat levert. Hij wilde een rechtszaak aanspannen, maar wacht nu eerst de uitkomsten van de bemiddelingspoging af.Ondertussen heeft staatssecretatis Van Rijn aan de Tweede Kamer laten weten niet naar Groningen af te reizen. Dat had de commissie Volksgezondheid hem gevraagd. Maar 'gezien deze constructieve aanpak op lokaal niveau zou ik de aanpak van deze kwestie daar willen laten liggen,' antwoordt de staatssecretaris.