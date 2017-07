Woning staat vol rook

(Foto: De Vries Media)

Aan de Damsport in Groningen is zondagavond brand ontstaan in een woning van een appartementencomplex.

Omwonenden hoorden de rookmelder afgaan en gingen kijken bij de woning. Er was niemand thuis. Het huis stond vol rook.



De brandweer heeft de woning geventileerd. Wat de oorzaak was, is niet duidelijk.