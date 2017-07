Politie pakt tweede verdachte op voor 'bijlincident'

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor het zogenoemde 'bijlincident'. Het gaat om een 55-jarige man uit de gemeente Slochteren.

Vorige week woensdag werd een man aangevallen in de Hortensialaan in de stad Groningen. Aanvankelijk meldde de politie dat het slachtoffer met een bijl zou zijn geslagen, later sprak de politie over een 'onbekend ander voorwerp'.Vrijdag hield de politie al een eerste verdachte aan, een 47-jarige Stadjer. Toen was al bekend dat er naar een tweede verdachte werd gezocht. Die is nu dus ook opgepakt.