De Maren praat met Marenland over betere regeling versterking

Huurdersvereniging De Maren gaat in overleg met woningcorporatie Marenland over een betere regeling voor huurders bij de versterking van hun woningen.

Ik vind dat de bewoners recht hebben op een vergoeding voor verhuiskosten. Marenland niet Martin Franken - Huurdersvereniging De Maren

Met het oog op aardbevingen worden in de wijk Opwierde Zuid in Appingedam de eerste 64 huizen aangepakt. De huurders moeten dan voor de duur van de operatie naar een andere woning.Die verhuizing is slecht geregeld, vindt huurdersvereniging De Maren. 'De meubels moeten in de woning blijven staan en valt onder de eigen verzekering', zegt voorzitter Martin Franken. 'Ik vind dat de bewoners recht moeten hebben op een vergoeding voor verhuiskosten. Marenland vindt dat niet.'Bewoners protesteren daar tegen, weet Franken. 'r, is de reactie van de mensen', zegt hij.Er wordt gedreigd met juridische stappen als er geen oplossing komt. Voorzitter Martin Franken van de huurdersvereniging overlegt maandag met de woningcorporatie. 'Ik hoop niet dat het zover moet komen. Wij willen een bevredigende oplossing, dus dat de bewoners kunnen kiezen tussen een vergoeding voor verhuiskosten of ontzorgen.'