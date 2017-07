Verdachte van steekpartij Florakade meldt zich bij politie

De verdachte die ruim een week geleden een vrouw zou hebben neergestoken aan de Florakade in de stad Groningen, heeft zich gemeld.

Het gaat om een 40-jarige Stadjer. Hij meldde zich zaterdagavond op het politiebureau in Rotterdam. De Stadjer is inmiddels overgebracht naar het cellencomplex in Groningen.Het slachtoffer, een 31-jarige vrouw uit de stad, raakte ernstig gewond toen ze in een woning aan de Florakade werd neergestoken. De verdachte ging er na de steekpartij vandoor.