Mollema schrijft Groningse wielerhistorie: de media smullen ervan

Je kunt maandagochtend geen krant openslaan of het gaat over Bauke Mollema. De renner uit Zuidhorn schreef zondag wielerhistorie door voor het eerst in zijn carrière een Tour-etappe te winnen. RTV Noord zet op een rij wat de kranten schrijven.

'De twaalf kilometer naar zijn middelbare school, van Zuidhorn naar Groningen. De wind stond altijd schuin op kop en de brug over het Aduarderdiep betitelde hij als zijn 'Alpe d'Huez. Hij droomde stiekem van grote successen in Frankrijk. Van een hoogtijdag zoals hij die gisteren beleefde en waar hij misschien wel het grootste nummer uit zijn carrière opvoerde.' De Telegraaf - sportjournalist Raymond Kerckhoffs

De ontlading in de straten van Le-Puy-en-Velay was on-Mollema's. Met gestrekte armen leek hij de wereld te willen zeggen dat zijn opofferingen een sacraal tintje hadden. Trouw - sportjournalist Edo Sturm

In zijn kenmerkende stijl - harkerig, de schouders heen en weer zwiepend - bleef hij weg uit het zicht van zijn achtervolgers. De Volkskrant - sportjournalist Iwan Tol

Het heen en weer zagen op het zadel - links een ram, rechts een ram - roept vergelijkingen op met het werk in een houthandel. Lange planken, sloophout, boomstammen, alles wordt met intense kracht verzaagd tot schrootjes. De splinters vliegen in het rond NRC - Columnist Wilfried de Jong

Er moet ergens een extra reservoir in hem zitten dat hij kan aanspreken als het écht moet en als het écht kan. Het is iets rebels, iets onverzettelijks, iets wat hem kan laten Mollemalen tot hij zwarte sneeuw ziet. Als zijn benen niet goed zijn, dan doet hij het wel met zijn hoofd. Algemeen Dagblad - Columnist Thijs Zonneveld

Na afloop had ik wel een mooi moment. Je staat in die hectiek, in de drukte, de huldigingen. Tussen de hekken door zag ik 'm zitten, interviews geven. Ik zwaaide even en hij kwam dan toch gelijk even naar mij toe. We hebben toch wel even dat moment beleefd, dat hij daar over de streep kwam. Toch wel heel bijzonder, voor ons ook. Commentator Herbert Dijkstra

Mollema rondt indrukwekkende solo af. Vier Belgen in de aanval, maar Mollema is hen te slim af.Hij bracht Nederland in een wielerdelirium. Sporza

Bauke Mollema houdt van lezen. Hij verslindt boeken. Maar deze keer was hij de schrijver van zijn eigen boek. RTV Noord - Henk Elderman

