Trein & Tram Museum krijgt grote schenking

Nederlands en Duits modelspoormaterieel, een stuk rails van de vroegere Nederlandsche Tramweg Maatschappij, boeken en andere spoorwegcuriosa.

Dat heeft het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek als grote schenking gekregen.Volgens het museum heeft de voorbereiding voor de schenking twee jaar geduurd. De komende maanden komt de collectie naar Zuidbroek.Het is de tweede schenking in korte tijd. Het museum kreeg onlangs een grote verzameling modelspoor van een inwoonster van Hoogezand.