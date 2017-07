Zijn Mollemalen en Mollemania geschikt voor het woordenboek?

Het is weer 'Mollemania' nadat Bauke Mollema gisteren een etappe in de Ronde van Frankrijk heeft gewonnen. Deze term passeert al regelmatig de revue tijdens de Tour de France, maar gisteren introduceerde oud-wielrenner en columnist Thijs Zonneveld een nieuw woord: 'Mollemalen'.

Mollema won als eerste Groninger een rit in de Tour. De wielrenner uit Zuidhorn was de sterkste in de vijftiende rit. Tijdens de nabeschouwing in het NOS sportprogramma De Avondetappe introduceerde Zonneveld het woord. 'Beuken, harken, slingeren, duwen trekken, blijven gaan als je benen janken en je longblaasjes knappen. Dat is mollemalen', zei hij.'Theoretisch gezien is dat mogelijk', zegt Ton den Boon, hoofdredacteur van het Van Dale Groot-woordenboek. 'Mensen moeten dit woord dan wel gedurende lange tijd regelmatig gebruiken. Tijdens een Tour is dat natuurlijk te verwachten maar het zou mooi zijn als het ook daarnaast gangbaar wordt. Het moet ingeburgerd zijn'.Hoofdredacteur Den Boon heeft inmiddels al meerdere verzoeken via e-mail en twitter gekregen om Mollemalen in het woordenboek te plaatsen. 'Ik heb het genoteerd en we zullen zien hoe vaak dit gebruikt gaat worden', zegt hij.Er zijn ook al andere woorden die op deze manier in het woordenboek terecht zijn gekomen, waaronder de Cruijff-draai. Een beweging in het voetbal. Deze draaibeweging is genoemd naar zijn bedenker. Ook de panenka-strafschop staat erin. Dat is een bijzondere strafschop uit het voetbal, bedacht door de Tsjechoslowaakse speler Antonín Panenka.Hieronder de video waarin te zien is dat Zonneveld pleit voor het woord Mollemalen: