Cel geëist voor hennepteelt en witwassen

Een 44-jarige man uit Harkstede en een 35-jarige man uit Groningen hoorden maandag celstraffen van vier en zes maanden tegen zich eisen. De twee worden verdacht van hennepkweken en witwassen.

De politie kreeg meerdere anonieme meldingen binnen over de twee. 'Iemand wilde heel graag dat ze daar gingen kijken', aldus de rechter.Bij een inval in een schuurtje werden 3152 stekken hennep gevonden. Ook stonden er 80 moederplanten. De man uit Harkstede bekende en vertelde dat hij de kwekerij zelf had opgezet en hier ook stroom voor had afgetapt.Verder werd bij een huiszoeking een stroomstootwapen en een semi-automatisch gaspistool gevonden.De man zou de stekjes voor 1,50 euro hebben verkocht. De officier vindt dit een ongebruikelijk bedrag voor een stekje.Het openbaar ministerie zegt dat de man 10.304 euro verdiend heeft aan de verkoop van de stekjes. Hij moet dit bedrag terug betalen. De man zelf zegt dit bij lange na niet verdiend te hebben.Ook kwamen er anonieme meldingen binnen over de 35-jarige man. Daarop werd een huiszoeking gedaan in het huis van zijn oma. De man sliep daar af en toe.In het huis werd 113.850 euro gevonden. De man zou dit geld hebben verdiend met hennepteelt. De man beriep zich in de rechtbank vooral op zijn zwijgrecht.De huiszoekingen bij de twee mannen waren onderdeel van een groter onderzoek naar hennepteelt bij woonwagenkamp De Kring.De rechter doet over twee weken uitspraak.