Dit weekend in Groningen: Art Carnivale, doolhofdwalen en autocrashes

Pak je meteen de biezen in het eerste weekend van de officiële noordelijke bouwvak, of blijf je in de eigen provincie? Het is misschien wel net zo leuk. Dit is er dit weekend te doen in Groningen.

'Één van de meest opvallende voel-je-goed festivals'. Zo betitelt de organisatie Art Carnivale, dat ooit begon als een bijeenkomst van samenwerkende kunstenaars. Bij het Schildmeer in Steendam kunnen families dit jaar terecht voor '9 verborgen geheimen'. Op het programma staan kleinkunstenaars, acrobaten, toekomstkijkers, een tovenaarsshow, maar ook talloze regionale artiesten als Kill Your Darlings, Marko Pucki en Arno Adams, 'de Ede staal van Limburg'. Een festival met veel gezichten Ruiters en paarden uit alle hoeken van de provincie komen dit weekend samen op de Drafbaan in het Stadspark om hun kunsten te meten. De beste ruiters en amazones dingen mee naar de Nederlandse Kampioenschappen. De KNHS Regio Groningen organiseert het grote toernooi een keer in de twee jaar, en dat moment is nu. Daarom zie je zaterdag en zondag meteen maar de paardensport in allerlei soorten en maten. Dressuur, springen, pony's, paarden en de Bixie-klasse voor de jongsten. De exacte dagindeling is hier te zien. Twee jaar geleden maakten we deze reportage:Blijft het droog deze zaterdag en/ of zondag? Dan kan je voor het eerst dit jaar struinen door het Maisdoolhof Meerstad. Ontdek het juiste pad in een doolhof van 2,5 hectare groot. Overlevers halen de uitgang, de gelukkigsten vinden onderweg ook een schat. Voor kinderen is 4 kilometer aan pad misschien wat veel van het goede. Daarom zijn er nooduitgangen en zijn er voor de kleinsten een apart doolhof, een zandbak en klauterboomstammen. Wie al moeite heeft om het doolhof zelf te vinden: je vindt het aan de Waterviolier 2 in Meerstad. Dit was het doolhof in 2015:Muziek, theater en een picknick waarbij je zelf geen eten en drinken hoeft mee te nemen. Dat zijn de ingrediënten van Wijds Wietwerd, een 'zomers zondagmiddagfestivalletje' - hopelijk dan ook met zomers weer - aan de Dorpsweg 4 in Westerwijtwerd. Er is een verhalentent met muntthee en zoetigheid, een dj draait oude plaatjes, stadsdichter van Groningen Lilian Zielstra draagt voor en... er is een wedstrijd tuinkabouter zoeken. Valt het zomerse aspect een beetje in het water, dan wordt de picknick verplaatst naar de dorpskerk. De all-in prijs is 22,50 euro. Je moet wel even reserveren [Vimeo:https://vimeo.com/134749595]Je ziet er nog nét het model in dat ooit gewoon op de weg reed. Voor de rest zijn de talloze Suzuki Swifts, Seat Ibiza's en Opel Corsa's op het Winsumse moddercircuit omgebouwd tot rijdende gevechtskooien. Daarin scheuren junioren en deelnemers in verschillende motorklassen zaterdag én zondag tegen elkaar. Op beide dagen beginnen de wedstrijden om 11.00 uur. Een deukje meer of minder maakt niet uit in de rijdende wrakken, en dat maakt de autocross in Winsum er wel zo spectaculair op...Mocht je uitrukken naar het zuiden dit weekend, houd dan rekening met vertraging omdat de A28 op plekken gestremd is tussen Groningen-zuid en Zuidlaren. Goed weekend!