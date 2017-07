Lopend Vuur: Vakantie vier ik in eigen land

Nog een paar dagen werken en dan begint ook in Noord-Nederland de zomervakantie. Het zuiden en het midden van het land gingen ons al voor.

Via de verschillende media horen we al over de zwarte zaterdagen op de Franse wegen. En we zien de beelden van de lange wachtrijen op Schiphol. Misschien houdt dat je wel tegen om je heil te zoeken in het buitenland. Maar misschien zijn er ook wel andere redenen om in Nederland te blijven.Wat ga jij doen deze vakantie?Wat is jouw mening over dit onderwerp? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Vrijdag was de stelling: ' Ik ga kijken naar het EK voetbal voor vrouwen '. Van de 2.337 stemmen was 58 procent het hier mee eens.