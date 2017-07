Woongroep Marenland: 'Bij excessen zullen we aannemer zeker aanspreken'

Woongroep Marenland en huurdersvereniging De Maren hebben maandagochtend spoedoverleg gehad over de versterking in Opwierde Zuid in Appingedam.

In die wijk worden de komende maanden 64 woningen bouwkundig versterkt. De huurders moeten tijdelijk ergens anders wonen en volgens hen is er nog teveel onduidelijk over de verhuizing.Eén van de onduidelijkheden heeft te maken met de inboedel. De meubels moeten in de woning blijven staan, maar mocht er tijdens de versterkingsoperatie schade aan de meubels ontstaan, moeten bewoners hun eigen inboedelverzekering daarvoor aanspreken, legde huurder Martin Franken eerder uit.Directeur Gerke Brouwer van Marenland verwijst hiervoor door naar het Centrum Veilig Wonen (CVW). 'Zij zijn verantwoordelijk voor deze versterkingsoperatie. Ik heb de vragen bij hen neergelegd. Mijn streven is voor woensdagavond duidelijkheid te hebben.'Brouwer zegt te snappen dat de huurders 'ontzorgd' willen worden. 'De afspraak van het CVW is nu eenmaal dat de inboedel in huis blijft staan. Daarnaast is het gebruikelijk dat bewoners een eigen inboedelverzekering hebben. Maar bij excessen zullen wij uiteraard de aannnemer aanspreken', verzekert Brouwer.