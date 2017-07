St. Juste bereikt akkoord met Feyenoord

Jerry St. Juste in duel met Jesper Drost van FC Groningen. (Foto: JKBeeld)

Marumer Jerry St. Juste en Feyenoord hebben een akkoord bereikt over een overgang. Dat meldt zijn zaakwaarnemer aan RTV Noord. Feyenoord en sc Heerenveen zijn nog in onderhandeling over een transfer van de verdediger.





Topcompetitie of Nederlandse top

St. Juste zei in maart nog dat hij een transfer naar een topcompetitie wil. Ook een stap naar de Nederlandse top drie sloot hij niet uit. 'Alleen, die clubs moeten je wel willen hebben. Als zij dat niet willen, dan kan ik willen wat ik wil, maar dan gaat het niet gebeuren. Vinden ze mij de moeite waard om in te investeren', vroeg hij zich toen af.



Lees ook: 'Feyenoord onderhandelt met sc Heerenveen over Groninger' St. Juste staat hoog op het lijstje van Feyenoord. In de komende dagen wordt duidelijk of de landskampioen en de Friezen het eens worden over een transfersom.St. Juste zei in maart nog dat hij een transfer naar een topcompetitie wil. Ook een stap naar de Nederlandse top drie sloot hij niet uit. 'Alleen, die clubs moeten je wel willen hebben. Als zij dat niet willen, dan kan ik willen wat ik wil, maar dan gaat het niet gebeuren. Vinden ze mij de moeite waard om in te investeren', vroeg hij zich toen af.