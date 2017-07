Nieuw: een aardbevingskrant in Ten Boer

De inwoners van de gemeente Ten Boer krijgen deze week de eerste editie van een nieuwe huis-aan-huiskrant in de bus: 'Moi'.

De krant wil 'even bijpraten' over ervaringen met de aardbevingen en de gevolgen daarvan. Het gaat om 'verhalen van inwoners uit het Groningse aardbevingsgebied die tot nu toe niet gehoord zijn', aldus een persbericht.De gemeente wil hiermee de ingrijpende gevolgen van de noodzakelijke versterkingsoperatie voor de mensen duidelijk maken. Die gevolgen zijn minstens zo belangrijk als de technische aspecten van de operatie, stelt de gemeente.Die worden trouwens ook uitgelicht: aan een tijdlijn en kaartje zijn te zien welke werkzaamheden waar en wanneer plaatsvinden.De krant verschijnt vier tot zes keer per jaar en wordt gratis huis-aan-huis verspreid. Wie geen exemplaar heeft ontvangen, kan de krant gratis afhalen bij het gemeentehuis, het Versterkingspunt Ten Boer aan het Koopmansplein en alle dorpshuizen in de gemeente.Het eerste exemplaar is ook hier te lezen