Zó reageert het zoontje (2) van Mollema op de winst van pa

Vele wielerfans en zelfs journalisten en commentatoren hebben de etappezege van Bauke Mollema in de Tour de France uitgebreid gevierd. Maar is dit niet de mooiste reactie op de winst van de renner uit Zuidhorn?

De 2-jarige Thomas Mollema volgde de historische overwinning live op televisie. Zijn reactie is gefilmd en naar vader Bauke gestuurd.Die was zo trots, dat hij het filmpje op zijn Instagram-account deelt. Tik op de video om hem af te spelen.Ook bedankt Mollema via Twitter al zijn fans voor de reacties die hij heeft gekregen.