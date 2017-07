'Je hoort Bert Swart nog steeds fluiten in de gang'

Bij de vergadering van de gemeenteraad in Zuidhorn is stilgestaan bij het overlijden van Bert Swart. Het is de eerste raadsvergadering na het overlijden van de burgemeester.

Ik mag blij zijn dat ik zo'n bijzondere man van dichtbij heb leren kennen Fred Stol - Wethouder

'Vol humor, betrokken, begaan, verbindend en zijn vriendelijkheid was alle mensen bekend. Laten wij hem zo blijven herinneren. Ik vraag u nu een minuut stilte in acht te nemen', waren de woorden van Hans Schipper, plaatsvervangend voorzitter van de raadsvergadering in Zuidhorn.Wethouder Fred Stol was zichtbaar geëmotioneerd toen hem werd gevraagd wat er in die minuut in zijn hoofd om ging: 'Ik mag blij zijn dat ik zo'n bijzondere man van dichtbij heb leren kennen. Dat hij voor onze gemeente zo veel goeds heeft gedaan. Dat doet mij veel.''Je hoort hem nog steeds fluiten in de gang', vervolgt Stol. 'Dat mis je nu. Daar word je toch even weer stil van.'